سميو: بدأنا في التطعيم بالجرعة التعزيزية للفئات الثلاث

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، البدء في التطعيم بالجرعة التعزيزية للفئات الثلاث وهم من فوق سن الـ50 وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، شرط مضي ستة أشهر على الجرعة الثانية من أي نوع.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم مستمرون في تطعيم طلبة المدارس من سن 12 إلى 17 سنة داخل مراكز التطعيم باللقاح الصيني سينوفارم، في انتظار وصول شحنات أخرى من اللقاح الأمريكي فايزر نهاية الشهر.

وبين سميو أن أجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ مليونًا و785 ألفًا و671 مطعمًا، وبالجرعة الثانية 780 ألفًا و489 مطعمًا، مضيفًا أنهم في انتظار موافقة رئاسة الوزراء بشأن منح الإذن بالتعاقد على توريد تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

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