حكومة الوحدة الوطنية التي ينتهي تكليفها بموجب قرار مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل كحكومة تصريف أعمال : لن نسلم إلا لحكومة منتخبة

طرابلس 12 ديسمبر 2021 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح اليوم الأحد، تعهد الحكومة بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في الموعد الذي تم تحديده في 24 من ديسمبر الجاري.

وقال أبو جناح – في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس – إن “الحكومة ستُكون في الموعد وفق الإجراءات القانونية التي تعمل بها الانتخابات، ونتطلع إلى السلام وأن يعم الأمن”، مشيرًا إلى دور الحكومة في تحقيق استقرار يجب المحافظة عليه من قبل الشعب الليبي.

وأشاد أبو جناح بدور القضاء الليبي ونزاهته في الفصل في إجراءات الطعون، وفرز المرشحين وإعطائه الحق للكل، مجددًا تأكيده أن الحكومة لن تقف عائقًا أمام سيّر العملية الانتخابية.

وقال أبو جناح إن الحكومة قامت بدعم مفوضية الانتخابات؛ من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر، اليوم التاريخي الذي يتطلع إليه كل الليبيين .(وال) ف م/ ر ت

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