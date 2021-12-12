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قطار من القرارات المهمة في لقاء الناظوري والحداد .. والمنفي يصفه بالتاريخي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بسواعد ليبية التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول، عبد الرازق الناظوري، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول، محمد الحداد، في سرت لمناقشة عديد الموضوعات من أهمها توحيد المؤسسة العسكرية وحماية الدستور وإخراج المرتزقة من البلاد.

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قناة ليبيا

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