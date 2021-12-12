امغيب: عقد جلسة تشاورية للنواب في طرابلس محاولة لإفساد العملية الانتخابية

وصف عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الإعلان عن عقد جلسة تشاورية لمجلس النواب في مدينة طرابلس، بـ”أنها محاولة لانقسام البرلمان وتأجيل الانتخابات”.

امغيب، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”الإعلان عن عقد جلسة تشاورية لمجلس النواب في مدينة طرابلس؛ لا يمكن تفسيره إلا أنها محاولة من بعض الأشخاص لعودة انقسام مجلس النواب وتأجيل الانتخابات”.

وأضاف: ”المقر الدستوري لمجلس النواب مدينة بنغازي والمقر المؤقت مدينة طبرق، وأي جلسة تعقد في أي مكان آخر يعتبر الهدف منها إفساد العملية الانتخابية تحت مسمى تعديل قانون انتخاب الرئيس”.

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