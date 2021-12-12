السلاك: المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة والبيان الصادر بشأن القائمة النهائية جاء لتهدئة أطراف بعينها

ليبيا – قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك إن بيان مفوضية الانتخابات فضفاض وغير واضح ويشوبه الكثير من الغموض كما أنه يحتاج لتفصيل من المفوضية ورئاستها تحديدًا بشأن مراجعة الأحكام الصدارة.

السلاك اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن مجلس النواب دخل على الخط وشكل لجنة للتشاور مع المفوضية في المعوقات والإجراءات التي حالت دون تنفيذ قانون الانتخابات، وحسب ما جاء في البيان يفترض أنه تم تجاوز الأمور حتى من كان هذا الإطار القانوني عائق لترشحهم تم تمريرهم بأحكام القضاء، بالتالي لا يوجد سبب للتعطيل في إعلان القائمة النهائية.

وأكد على أن الوقت بات ضيق للغاية حتى أن هناك شكوك باتت تحيط بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، بحسب قوله.

وزعم أن المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة بشأن اصدار القائمة النهائية والبيان الصادر عنها ربما جاء لتهدئة أطراف بعينها، مبديًا أمله بأن تصدر القائمة النهائية ونحتكم لصناديق الاقتراع والآلية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات والوصول للسلطة والقبول بالنتائج أيًا كانت طالما ان السبيل سلمي بعيد عن الصراعات والحروب وغيرها.

كما تابع: “المشهد ضبابي ومعقد وشائك للغاية، وبالتالي لا يمكن أن نتبأ بموعد، ولكن ستكون هناك إشكالية كبيرة لو لم يكن هناك سقف زمني والتأجيل مؤطر بتوقيت زمني محدد؛ لأننا جربنا في السنوات الماضية أن تترك الأمور دون تواريخ، فيما يتعلق بالموعد ومن يحسم المسألة هي المفوضية العليا للانتخابات”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ إلامَ يؤسس بيان المفوضية الصادر عنها بحسب متابعتك للمشهد؟

البيان الذي صدر اليوم كان بيانًا فضفاضًا وغير واضح ويشوبه الكثير من الغموض في تقديري، ويحتاج لتفصيل من المفوضية ورئاستها تحديدًا، وما المقصود بمراجعة الأحكام الصدارة إذا فهمت البيان بشكل صحيح عن القضاء ويفترض أن أحكام القضاء نافذة وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بالطعون والاستئناف وقفل الباب في 7 ديسمبر، وبالتالي نحن الآن يفترض أن نستمع ونقرأ القائمة النهائية للمرشحين بعد أن تم الانتهاء من كل هذه الإجراءات يبدو أن هناك أمر جديد يلوح في الأفق.

كذلك دخل مجلس النواب على الخط وشكلت لجنة للتشاور مع المفوضية في المعوقات والإجراءات التي حالت دون تنفيذ قانون الانتخابات حسب ما جاء في البيان يفترض أننا تجاوزنا الأمور حتى من كان هذا الإطار القانوني عائقًا لترشحهم تم تمريرهم بأحكام القضاء، وبالتالي لا أرى سببًا للتعطيل في إعلان القائمة النهائية، خاصة أننا احتكمنا للقضاء وانتهينا من هذا الملف لا نريد أن نستبق الأحداث أو نتسرع في أحكامنا باعتبار الكلمة الفصل الآن عند المفوضية وتوضح لنا ما المقصود والمغزى من البيان وكيف سيؤثر على اتمام العملية الانتخابية في موعدها ونحن تفصلنا أيام الآن عن العملية الانتخابية المرتقبة الرئاسية والبرلمانية، بالتالي لا بد أن تكون الأمور أكثر وضوحًا، وأن تبدأ الحملات الانتخابية للمترشحين، فالوقت بات ضيقًا للغاية حتى أن هناك شكوكًا باتت تحيط بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر.

س/ إلامَ يشير تبني المفوضية بعض الإجراءات القضائية؟ هل ذلك يعني استبعاد بعض الشخصيات الجدلية من سباق الرئاسة؟

نحن الآن أمام أحكام قضائية نافذة في ما يتعلق بالطعون والاستئناف واستأنفت المفوضية على بعض الأحكام، والآن يفترض أن تصدر القائمة النهائية ويبدو لي وآمل أن أكون مخطئًا أن المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة، وهذا البيان ربما جاء لتهدئة أطراف بعينها، ما نأمله أن تصدر القائمة النهائية ونحتكم لصناديق الاقتراع والآلية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات والوصول للسلطة ونرتضي النتائج أيًا كانت، طالما أن السبيل سلمي بعيد عن الصراعات والحروب وغيرها أما المماحكات والتطويل والمد نرجو أن ينتهي، خاصة أننا لا نملك ترف الوقت.

الوقت يداهمنا بالتالي الهدف الاستراتيجي الذي يجب أن تجتمع عليه كل الأطراف والتي تقوده المفوضية باعتبارها مسؤولة مسؤولية مباشرة وجماعية مشتركة بالفعل، لكن المفوضية تلعب دور محوري بالمسؤولية باعتبارها الجهة المسؤولة فنيًا عن إجراء انتخابات واستكملت كل الإجراءات واستنفذت الطعون وما تلاها من استئناف، حتى إن المفوضية استأنفت على بعض الأحكام، والقضاء قال كلمته فيما يتعلق بهذه المسألة، والآن حان وقت المنافسة بين المرشحين الرئاسيين التي نأمل أن تكون منافسة خالية من بعض الأساليب التي تنتهك مدونة السلوك والمساحة تفتح للجميع ونرتضي حكم الديمقراطية ولم تكن هذه هي الانتخابات الأخيرة، فالبعض يراها أنها الأخيرة في البلاد ويفترض أن تكون بداية لسلسة من العمليات الانتخابية وفق الآلية الديمقراطية، وإذا ارتضى الجميع قواعد اللعبة بهذه الطريقة لا أتصور أنه سيكون هناك عائق.

المفوضية قامت بدورها ولا أعتقد أن ما جاء في البيان دقيق، مع تقديرنا لجهودها وليس للمجلس الأعلى للقضاء علاقة بالإجراءات وكذلك لجنة مجلس النواب بحسب علمي أنها من أجل تذليل العقبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية ربما من زاويا تشريعية، ماذا يمكن أن يقدم مجلس النواب لتعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية؟ يفترض أن تكون في هذا السياق ولا تسيس ولا توظف ضد أي مرشح كان، لا نتحدث عن شخصيات معينة، طالما انطبقت عليهم الشروط القانونية والدستورية من حقهم أن يترشحوا والقضاء قال كلمته وأصحاب المسألة قدموا الطعون ورفضت واستأنفت من خلال المفوضية، والآن لا بد أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين ولا نضيع المزيد من الوقت ونعيد الشرعية للشعب ليختار هو دون أي وصايا ودون مصادرة لحريته، وهذه هي اللعبة الديمقراطية التي نأمل جميعًا أن تعود لدولة مستقرة ومؤسسات ثابتة.

س/ إلى متى ستؤجل الانتخابات؟

المشهد ضبابي ومعقد وشائك للغاية، وبالتالي لا يمكن أن نتبأ بموعد، ولكن ستكون هناك إشكالية كبيرة لو لم يكن هناك سقف زمني، والتأجيل مؤطر بتوقيت زمني محدد؛ لأننا جربنا في السنوات الماضية أن تترك الأمور دون تواريخ، وعندما وضع تاريخ 24 ديسمبر فات الكثير واستهلك الكثير من الوقت لم تنجز قاعدة دستورية، وأنجزت قوانين حصلت عليها الكثير من الجدل والشد والجذب، وأشير لقوانين الانتخابات، فما بالك إذا تركت الأمور دون خارطة طريق واضحة وربما في الأيام المقبلة تتضح الرؤيا لمتى هذا والتأجيل والسيد عماد السائح هل هناك تاريخ محدد؟ وفق أي توافق وتفاهم سيتم هذا التاريخ؟ هناك الكثير من المؤشرات وبعض الإشكاليات غير الواضحة فيما يتعلق بالموعد ومن يحسم المسألة هي المفوضية العليا للانتخابات.

س/ ما تعليقك على عودة ستيفاني وليامز للمشهد؟

في تقديري أنها عملت بطريقة مختلفة عبر عمل منظم، ما قامت به ويليامز وقد تحدثنا عن مسألة السقف الزمني. باعتبار أن هناك تجارب ماضية، كم مرة اجتمع مجلس النواب والدولة في تونس ولم يصلوا لشيء؟ ستيفاني عندما استلمت أقل من أربع شهور كان عندنا حكومة ورئاسة جديدة ونحن سنوات قبلها غير قادرين على الوصول لهذه التسوية؛ لأنها اشتعلت بطريقة مختلفة ونظمت العمل وحصرت القرار في جسم واحد فقط، ووضعت سقفًا زمنيًا هي وفريقها لأداء المهام ولا يمكن تجازوه.

إذا تركنا المسألة للتوافق في ظل كل هذه التعقيدات وحالة الاستقطاب الحاد والانقسام لا أعتقد أنه سيكون هناك نتيجة ونصل لتسوية منتجة باعتبار أنه من شهر 3 لليوم منذ بداية حكومة الدبيبة لم نصل لتسوية لا مجلس النواب والدولة ولا هيئة أو منتدى الحوار، الأمر يحتاج لتنظيم وضغوطات، وربما هذا لعبت فيه وليامز دورًا كبيرًا وأتصور أنها استفادت كثيرًا من هذه الهالة والأساطير التي نسجت حولها باعتبار أن ما تقوم به مدعوم أمريكيًا وأن هذا ما تتبناه الإدارة الأمريكية، وبغض النظر عن مدى دقة المعلومة من عدمها، إلا أنها استفادت منها ووظفتها لدفع العملية السياسية للأمام وتم التجاوب معها بشكل مغاير لما كان عليه مع مبعوثين سابقين.

السؤال هل ستعود بنفس الآلية والتنظيم والعمل الذي قامت به في السابق؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة خطوة أولى في طريق طويل ووعر نحو إرساء الديمقراطية وهي مسألة ليست سهلة إطلاقًا لكن على الأقل نبدأ هذا الاقتراع ويختار الشعب ممثليه، هناك الكثير من العيوب وأنا أتفهم واستوعب التحفظات والمخاوف التي تواكب العملية الانتخابية، سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الخوف من خروج مرشح يستأثر بالقرار ونعود مرة أخرى لحكم الفرد، كل هذه مآخذ تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن إذا خلصت النوايا وكان هناك عمل حقيقي على الأرض يمكن أن نحدد الحد الأدنى من التوافق ونقف في منتصف طريق، ونصل لما نطمح له من دولة مؤسسات.

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