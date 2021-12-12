توقيع مذكرة تفاهم علمية بين معهد النفط الليبي وجامعة طرابلس

وقع معهد النفط الليبي وجامعة طرابلس، الأحد، مذكرة تفاهم علمية عقب ملتقى تشاوري احتضنته قاعة المرحوم عبد المحسن الديلاوي بمعهد النفط.

وتهدف الاتفاقية، إلى فتح مجال التعاون في المقترحات البحثية والإستشارية من خلال التطوير في إعداد البحوث المشتركة في مجال النفط والغاز، وتوثيق العلاقة بين طرفي الاتفاقية بإقامة الندوات، والمؤتمرات، وحلقات النقاش والمعارض العلمية، فضلا عن التفاعل مع قضايا المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية؛ للتحسين من مساهمتهما في جميع نواحي التنمية المستدامة والتطوير.

وتشمل هذه الاتفاقية، متابعة وتنفيذ برامج البحوث الأساسية، والتطبيقية لطلبة الماجستير، والدكتوراه في التخصصات التي يحددها المعهد، وفقا لاحتياجات النفط والغاز والطاقات المتجددة، إضافة إلى الدراسات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة لثروة النفط والغاز، والتدريب والتأهيل العلمي والفني للبحاث والإستشارات، والدراسات التطبيقية، إلى جانب المبادرات وتطوير التقنيات المتعلقة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة ذات العلاقة بصناعة النفط.

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