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الحويج يقترح منح فرد من كل أسرة مليونا ونصف مليون دينار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في ظل ما تشهده ليبيا من ارتفاع في الأسعار، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، منح فرد من كل أسرة مليونا ونصف المليون دينار للقيام بمشروع تتم إدارته من قبلها

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قناة ليبيا

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