الحويج يقترح منح فرد من كل أسرة مليونا ونصف مليون دينار

في ظل ما تشهده ليبيا من ارتفاع في الأسعار، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، منح فرد من كل أسرة مليونا ونصف المليون دينار للقيام بمشروع تتم إدارته من قبلها
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قناة ليبيا
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