«بوعزة»: قنطار الدقيق وصل 225 ديناراً ونتوقع ارتفاعه

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أن “سعر قنطار الدقيق وصل إلى 225 دينارا، ونتوقع ارتفاعه الفترة القادمة”.

وقال «بوعزة» إن “الأسعار في المنطقة الجنوبية والشرقية مرتفعة، بالإضافة إلى نقص الوقود بالمنطقة الغربية والجنوبية”.

وأضاف “حاولنا أكثر من مرة تنفيذ إضراب للخبازين نتيجة ارتفاع الأسعار”، معقبًا أن “عدد كبير من الخبازين اضطر للإغلاق لعدم تمكنه من استرداد رأس ماله”.

وثمّن «بوعزة» جهود وزارة الصناعة، قائلًا: “نرجو أن تكون تبعية المخابز لها لا لوزارة الاقتصاد”، لافتًا إلى أن “وزارة الاقتصاد جمّدت قرارها بتحديد سعر رغيف الخبز”.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أن “دور الحرس البلدي الكشف فقط عن المخابز حسب الاشتراطات الصحية، وأما متابعة سعر الرغيف فليست من اختصاصه”.

جدير بالذكر أن رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد، كان قد صرح في وقت سابق أنه حدث “ارتفاع كبير في أسعار الخبز مثل باقي أسعار المواد الأساسية، وقال، “لا نرى من وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة بالدولة إلا الوعود، ولا يوجد حل لمشكلة غلاء الدقيق”.

وأضاف “أعددنا دراسة بطريقة لتحديد سعر قنطار الدقيق وبعثنا بها للجهات المعنية، ونطلب بضرورة توحيد سعر الدقيق قبل تحديد سعر رغيف الخبز، و نستغرب سر تجاهل الجهات المسؤولة هذا الملف الخطير، رغم أننا قدمنا 4 مقترحات لوزارة الاقتصاد ولم يتم النظر فيها” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “اتفقنا في اجتماع مع وزارة الاقتصاد بمنتصف أغسطس، على تشكيل لجنة تتكون من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ونقابة الخبازين ومدير إدارة الشؤون التجارية، وحتى الآن لم تجتمع هذه اللجنة”.