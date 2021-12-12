مؤسسة النفط تدعم قوافل طبية إلى الجنوب الليبي

طلبت مدير عام مستشفى العيون بطرابلس الدكتورة رانيا الخوجة، من المؤسسة الوطنية للنفط، دعم برنامج القوافل الطبية لغرض إجراء عمليات بمناطق الجنوب.

وقالت الخوجة إن «هذا البرنامج يحتاج إلى دعم، ونأمل أن تساهم المؤسسة في هذا البرنامج الإنساني الذي سيكون له أثر طيب ومردود كبير وسيُخفف من معاناة مرضى العيون بمناطق الجنوب بشكل كبير».

– بالصور: تدريب أطباء المنطقة الجنوبية على تشخيص وعلاج الملاريا

– صنع الله يبحث مع نواب الجنوب تنفيذ مشروعي حقل «العطشان» والمصفاة

– «نحو الجنوب».. انطلاق مؤتمر ليبيا للاستثمار في أوباري

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ومدير عام المستشفى الدكتورة رانيا الخوجة، بعد ظهر اليوم الأحد، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن اللقاء ناقش إمكانية دعم مؤسسة النفط لمستشفى العيون بطرابلس ببعض الإمكانات والمعدات التي يحتاجها المستشفى، لتقديم خدماته للمواطنين بشكل يومي، وضمن برنامج توطين العلاج داخل ليبيا.

وأبدى صنع الله استعداد المؤسسة للتعاون، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة لتذليل الصعاب وحل بعض المختنقات باعتبار أهمية هذا المرفق، والذي يقدم خدمات مهمة للجميع في مجال العيون، وكذلك المساهمة في دعم برنامج قوافل الجنوب الطبية المزمع تنفيذه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا