القايد: نتوقع أن ينعكس اجتماع سرت على مسألة توحيد المؤسسة العسكرية في حال كانت النوايا صادقة 

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إن الاجتماع الذي عقد في سرت تم بمجهود من كثير من الضباط الشرفاء في المنطقتين الغربية والشرقية، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية وإنقاذها وإخراجها من الخلاف السياسي الذي يحدث كونها مؤسسة خاصة بالجيش مهمتها حماية الوطن، وولاؤها لله وللوطن.

القايد أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد: “تم التنسيق على أساسها أن يكون هناك اجتماع ما بين مسؤول المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وهذا ما حدث في سرت وكان اجتماعًا جيدًا تم الاتفاق فيه على لقاءات قريبة بحضور لجنة 5+5 بعد رجوعها للوطن، وستستمر هذه وتناقش كل الأمور المتعلقة بمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية الشرقية والغربية والجنوبية لأنه وطن واحد”.

وأكد على أن الاجتماع ناقش كيفية إخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة داخل ليبيا، وسيتم ذلك في حوارات قادمة، مشيرًا إلى أن الحوار بالخصوص كان إيجابيًا، بالإضافة إلى أنه كان هناك توافق، بحسب قوله.

كما أردف: “نعلم أن هناك في المنطقة الشرقية بعض الضباط الشرفاء وفي المنطقة الغربية، الذين لم تتلطخ أيديهم بأي دماء، وهذا جيد وهو المطلوب لتوحيد ليبيا كوحدة واحدة، بالتالي لا بد من توحيد كل المؤسسات”.

وأشار إلى أنه في حال كانت النوايا صادقة من المتوقع أن ينعكس الاجتماع على مسألة إعادة بناء توحيد المؤسسة العسكرية قائلًا: “نحن نعلم أنه في ليبيا لا يترك الأمر للشأن الوطني كما يحدث الآن، إنما دائمًا التدخل ومحاولة عرقلة هذه من بعض الشخصيات العجيبة والغريبة التي داخل ليبيا هذه هي العوائق، هذا اللقاء تم من الأول الشرط فيه الا يكون هناك تدخل أجنبي بل سيقع بين ليبين من قوات الجيش الليبي، سواء رئيس الأركان من المنطقة الغربية أو رئيس الأركان في المنطقة الشرقية، نحن نتأمل أن يكون خيرًا ونسعى لذلك، ونتوقع أن يكون هناك عراقيل، طالما أن هناك بعض الشخصيات الجدلية هذا أمر متوقع”.

وشدد على أن لقاء رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في سرت تم دون وساطة وتدخل أجنبي أو دول متداخلة في الأزمة الليبية، بل عقد بفضل بعض الضباط الشرفاء من المنطقتين الذين أشرفوا ونسقوا للقاء.

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