بلدية كاباو.. توفير شاحنات للمياه لتخفيف العبء عن المواطنين

شرع المجلس البلدي كاباو بتوريد “8” شاحنات للمياه؛ لأجل تقديم الخدمات للمواطنين بأسعار رمزية، لا تتجاوز 18 ديناراً لتوصيل المياه لكافة نواحي البلدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التنموية التي يسعى المجلس البلدي كاباو لتنفيذها؛ للتخفيف من معاناة المواطن في مشكلة المياه وأعباء الأسعار الباهظة لنقلها.

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة المياه أزمة عامة في أرجاء كثيرة من البلاد، إلا أن المشكلة تتفاقم أكثر في المناطق الجبلية التي تعاني من بعد المياه الجوفية وشحها في بعض المناطق؛ ما يضطر المواطنين لشرائها من مناطق أبعد، حيث تصل أجرة الصهريج إلى أسعار مرتفعة في ظل شح السيولة، وما تشهده البلاد من غلاء معيشة.

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