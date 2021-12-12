«الشريف»: عدد المتقدمين للانتخابات النيابية وصل 5385 مترشحاً

أكد مدير المركز الإعلامي بالمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف، أن “عدد المتقدمين للانتخابات النيابية وصل 5385 مترشحا”.

وقال «الشريف» في تصريح صحفي، إنه “سيتم الإعلان عن القوائم حال الانتهاء من تسجيلها”.

وتابع؛ أن “المفوضية عاكفة على تفريغ بيانات المتقدمين للترشح لمجلس النواب تمهيدا لإعلان القوائم المبدئية، ومن ثم تحديد الفترة القانونية للطعون والاستئناف وغيرها”.

تجدر الإشارة إلى أن “رئيس المفوضية عماد السائح كان قد ذكر أن الخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت له المفوضية، وأن معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل انتهت، وأنهم وصلوا إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة”.