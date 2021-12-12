تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»

أعلنت رئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن 7 محاور تضمنها اجتماع وصفته بـ«التشاوري الودي»، جمع الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس السبت، والفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر.

والاجتماع الذي عُقِد في سرت، هو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين، وذلك بعدما وصل الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق ركن محمد الحداد، إلى مدينة سرت السبت، بحضور عدد من ضباط الجانبين.

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وأفادت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية بأن الفريق الحداد والفريق الناظوري والمرافقين لهما من أبناء المؤسسة العسكرية حضروا اجتماعًا أمس السبت في فندق المهاري بسرت.

وقالت إن اللقاء ناقش عدة محاور منها:

– حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي.

– وحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

– التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور.

– عدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية.

– وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

– وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

– الثناء على المجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة «5+5» العسكرية.

وانتقلت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى تركيا وروسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولي البلدين حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

واجتمعت اللجنة يومي 23 و24 نوفمبر الماضي في تونس مع ممثلي الاتحاد الأفريقي بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما التقى أعضاء اللجنة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

ويأمل الليبيون في أن تكلل أعمال اللجنة المشتركة بالنجاح في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو ما يضاف للنجاح في فتح الطريق الساحلي وتأمينه، ومن ثمّ يكون ذلك نواة لتوحيد الجيش الليبي.

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