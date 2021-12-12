الفيتوري: ليبيا باتت أكبر دولة في العالم يوجد بداخلها عصابات هجرة غير شرعية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن ليبيا باتت أكبر دولة في العالم يوجد بداخلها عصابات هجرة غير شرعية والتي أغرقت أوروبا بالمهاجرين، ومهدت الطرق لضرب استقرار دول الساحل الأفريقي.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن العصابات تحولت لمافيا كبيرة تعمل في كل شيء غير مشروع، حتى كوَّنت إمبراطورية لن تُزال إلا بالقوة والحزم.

وبحسب الفيتوري فمن مظاهر هذه الإمبراطورية، أنها تمتلك أسلحة من كل الأنواع لحماية تجارتها الضخمة، فضلًا عن زوارق متطورة لنقل المهاجرين، حتى إن الأمم المتحدة أكدت مرور رحلات هجرة إلى أوروبا دون أن يستطيع أحد إيقافها لبراعة العصابات في تمهيد الطرق ومسح المنطقة قبل إطلاق المهاجرين.

وعن اختيار مدينة الخمس كمركز لها، قال إنها مدينة ساحلية لديها شواطئ كبيرة، هذا فضلًا عن هشاشة الحالة الأمنية غرب ليبيا الواقع تحت سيطرة المليشيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية