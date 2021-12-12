اعتصام لمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية للمطالبة بتسوية أوضاعهم

اعتصم عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية الأحد، أمام المقر الرئيسي للجهاز للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية، وهو الأمر الذي دعا رئيس الجهاز العميد علي الديب إلى اللقاء بهم من أجل وضع حد لاعتصامهم.

وأطلع الديب، المعتصمين على الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجهاز خلال الأشهر الماضية في سبيل تسوية أوضاع منتسبيه، والتي من بينها صرف أكثر من 5 آلاف رقم عسكري، إضافة إلى ترقية عدد آخر من العسكريين، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك تسوية وترقية الموظفين المدنيين بالجهاز، فضلا عن المراسلات المتعلقة بالعلاوة الحقلية المتوقفة والدورات التدريبية.

وحمل الديب المسؤولية لأمراء الفروع ومديري الإدارات، في عدم متابعة إجراءات المنتسبين التابعين لهم، والوقوف على احتياجاتهم، متعهدا بالمساءلة القانونية لكل من يثبت تقصيره، حاثا المعتصمين على ضرورة تقصي الحقائق، وعدم الالتفات للأكاذيب والشائعات المغرضة حسب وصفه.

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