مساعي مركز بنغازي الطبي لاستحداث قسم لطب الأعصاب

بحثت مديرة مركز بنغازي الطبي “فتحية العريبي” مع نخبة من الإستشاريين في الأعصاب التجهيزات اللازمة لوضع حجر الأساس لطب الأعصاب المتكامل داخل المركز، ليشمل باطنة أعصاب وجراحة أعصاب بالإضافة الى وحدة الجلطات الدماغية-وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للمركز.

وأفادت مديرة المركز في هذا الصدد إنهم وضعوا الهيكلة التنظيمية وتوزيع الوظائف على العاملين “بدءاً من الاستشاريين إلى طبيب الامتياز لمواكبة ما تواصل إليه العالم، رغم أن وضع البلاد وضع إستثنائي ولكن نسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية في الأعصاب والتخصصات الأخرى للمرضى”.

وقال استشاري جراحة الأعصاب الدكتور نزار عقيلة -من جانبه- ” اتفقنا على إنشاء قسم طب الأعصاب وقسم علاج الجلطة، وتعتبر المرة الأولى في ليبيا، وبمساعدة إدارة مركز بنغازي الطبي سنبدأ بخطوات تنظيمية وخريطة كاملة بحيث يعمل القسم بكفاءة عالية ويغطي مدينة بنغازي وضواحيها”.

تجدر الإشارة إلى أن مركز بنغازي الطبي من أهم المرافق الصحية على مستوى ليبيا وعانى في السنوات الأخيرة كشأن مشافي البلاد من الإهمال وتردي الخدمات نتيجة سفر أغلب الكفاءات الطبية الوافدة وما عانته البلاد من فوضى واحتراب.

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