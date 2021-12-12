أبو جناح: السلطة لن تسلم إلا لحكومة منتخبة والقضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية

قال رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح أن حكومة الوحدة المؤقتة هي الحكومة الشرعية والسلطة ولن تسلم إلا لحكومة منتخبة، مضيفاً: “سنسلم السلطة للحكومة التي تنتخب في 24 ديسمبر”، مشددًا على “ضرورة أن يحافظ الشعب على ما تحقَّق من استقرار عبر الانتخابات”.

وقال أبوجناح خلال مؤتمر صفحي عقده، مساء اليوم الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس، إن “حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها”، مؤكدًا كذلك على أن “القضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية”.

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