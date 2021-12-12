بنغازي الطبي يستحدث قسما لطب الأعصاب

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

12 December, 2021

اجتمعت مدير عام مركز بنغازي الطبي د.فتحية العريبي صباح اليوم الأحد بعدد من الإستشاريين في علاج الأعصاب ضمن الاستعداد لوضع حجر الأساس لقسم طب الأعصاب المتكامل والذي يخطط أن يشمل باطنة أعصاب وجراحة أعصاب ووحدة الجلطات الدماغية

وأوضح المكتب الاعلامي للمركز أن العريبي قالت في الاجتماع أن خدمات القسم ستنعكس على الخدمات الصحية للمرضى ،

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تكون بهيكلية قسم باطنة أعصاب مع قسم جراحة أعصاب وتضاف لها وحدة الجلطات الدماغية التي كانت تتبع الباطنة العام ليصبح طب الأعصاب.

ووفق ما نقله مكتب اعلام المركز قالت العريبي ” تم وضع الهيكلة التنظيمية وتوزيع الوظائف على العاملين بدء من الاستشاريين الى طبيب الأمتياز والهدف نحاول مواكبة العالم رغم أن وضع البلاد وضع إستثنائي ولكن نسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية في الأعصاب والتخصصات الأخرى للمرضى “.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينشأ في ليبيا قسم الاعصاب.

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