انخفاض عرض النقود والعملة المتداولة خارج المنظومة المصرفية

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، إن عرض النقود سجل نهاية سبتمبر الماضي نحو مئة وسبعة مليارات دينار، منخفضا عن الرقم المسجل في يونيو الماضي، والبالغ مئة وعشرة مليارات، وستمئة وثلاثة وستين مليون دينار.

وأضاف المصدر أن العملة المتداولة خارج المنظومة المصرفية تبلغ اثنين وثلاثين مليار دينار، منخفضة عن الرقم المسجل في يونيو الماضي المقدر بأربعة وثلاثين مليارا وثلاثمئة وأربعة وسبعين مليون دينار، موضحا أنهم بصدد نشر المؤشرات النقدية والاقتصادية عن الربع الثالث من العام الحالي خلال الأيام القادمة.

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