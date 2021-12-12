تقرير لديوان المحاسبة: إنفاق 12.4 مليار دينار على التنمية خلال 10 أشهر

أفاد تقرير لديوان المحاسبة، بأن قيمة المبالغ المنفقة على عملية التنمية بلغت 12.4 مليار دينار، من يناير وحتى 31 أكتوبر، عبر 369 صكا أصدرتها وزارة المالية.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة- بناء على تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وإدارة الرقابة على الحكم المحلي-، فإن 80 صكا تم إصدارها بقيمة 4.4 مليار معلقة بمصرف ليبيا المركزي في طريقها إلى التنفيذ .

ولفت التقرير، إلى أن 2 مليار دينار نفذت لشركة الكهرباء في ذات الفترة، فيما كان المخصص لها 600 مليون دينار فقط.

وأوضح التقرير، أن فحص مصروفات باب التنمية أظهر وجود تجاوز في الصرف في جميع بنوده بلا وجود سقف شهري للانفاق في حدوده .

وشدد التقرير، على أن 137 مليون دينار أحيلت لشركة الخدمات العامة رغم إنها ليست ممولة من الخزينة العامة .

وبين أن وزارة الحكم المحلي تتوسع في الصرف من حساب الطوارئ بغرض استنفاذ مخصصاتها مع قرب انتهاء السنة.