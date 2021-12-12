احفيظة يقترح العربية لغة رسمية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

12 December, 2021

شارك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس احفيظة عبر الانترنت في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الترشيحات التابعة للمكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.”

وشغل احفيظة عضوية لجنة الترشيحات باجماع أعضاء ISSA خلال اجتماعها 121 الذي عقد افتراضيا في 13 أكتوبر 2020

وتناول الاجتماع الاتفاق على لائحة النظام الداخلي باللجنة وآلية انتخاب رئيس الجمعية، وأمين الخزانة، وأعضاء لجنة الرقابة التابعين للجمعية.

واقترح احفيظة تغيير طريقة الانتخاب من الطريقة التقليدية التي تعتمد على اوراق الاقتراع والصناديق إلى انشاء نظام الكتروني للانتخاب وذلك لتسهيل سير العمليات وسلاسة فرز الاصوات وتقليل الاخطاء كتلك التي تكثر بطرق الاقتراع الورقية التقليدية التي تعد أكثر تعقيدا. كما اقترح احفيظة و في حال انتشار الجائحة من جديد بإنشاء تطبيق عبر الانترنت يُعنى بالانتخابات ليتيح للأعضاء المخولين بالانتخاب عبر الاثير في حال تعذر حضورهم شخصيا وذلك للحرص اولا على سلامة الحاضرين ولكي تُعقد الانتخابات بوقتها المحدد دون تأجيل.

وحظي الاقتراح تأييد رئيس لجنة الترشيحات وغالب الحاضرين

وطالب احفيظة بضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA و تستخدم في كافة مناشطها وفعالياتها كونها اللغة الأم لما يقارب من الاربعمائة مليون انسان و هي اللغة الرسمية لما لا يقل عن 17 دولة من أعضاء الجمعية ، وتقرر عرض هذه المطالبة على رئاسة الجمعية لاعتماد العربية لغة فاعلة في ISSA .

يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية ISSA هو الهيئة القانونية المنوط بها متابعة وتنفيذ وإدارة كافة أعمال الجمعية ، وهو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول المؤسسات الأعضاء الجدد في الجمعية وتتبع لجنة الترشيحات، المسؤولة عن وضع آلية انتخاب لمناصب الرئيس وأمين الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة في الجمعية واستلام مستندات المرشحين والتحقق منها والمفاضلة بينها.

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