18 مرشحاً رئاسياً: قناعتنا الراسخة أن الحكومة تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر 2021

أصدر 18 مترشحاً رئاسياً بيانًا مشتركًا، عقب اجتماعهم الأول، حيث قالوا فيه: “إيماناً منا بالدور المهم للشباب الليبي والمبادرات الوطنية، وبناء على الدعوات الموجهة من مؤسسة ليبيا ديسك وحراك من نحن عقدنا مساء يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م، اجتماعاً تشاوريا عبر الدائرة المرئية المغلقة بشأن مناقشة أخر المستجدات للعملية الانتخابية، والبيان الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 11 ديسمبر 2021، ومساعي بعض الأطراف لعرقلة سير العملية الانتخابية وإذ نؤكد الالتزام الكامل بحق الليبيين في التعبير عن إرادتهم في اختيار قادتهم من خلال صناديق الاقتراع وهو ما تم تأكيده باستلام قرابة 2.5 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية و استعدادهم للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد وأعضاء السلطة التشريعية القادمة”.

المرشحين، وفي بيانهم الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أضافوا: “نؤكد على موقفنا الثابت والواضح بشأن ضرورة إنهاء الانقسام بكافة أشكاله ومظاهره، وتوحيد المؤسسات عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة الطريق التي صيغت في ملتقى الحوار السياسي الليبي وأيدتها قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وفي ظل المؤشرات المقلقة التي تهدد سلامة العملية الانتخابية، نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات المحلية والإقليمية المعنية إلى تكثيف جهود دعم العملية الانتخابية بتفعيل دور فرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة استمرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على نهج الحياد والتزام الشفافية في أعمالها، فإننا في ذات الوقت نؤكد على دعمنا لجهود المفوضية الرامية لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وفي المواعيد المحددة، ووقوفنا ضد حملات التشويه الممنهج الذي تتعرض له المفوضية”.

وحث المرشحون كافة الأطراف والقوى الفاعلة محليا على العمل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم كل حسب اختصاصه والبدء الفوري في تنسيق الجهود للتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة البيئة المناسبة لها وضمان قبول نتائجها، مضيفين: “بناءا على ما سبق، اتفق المجتمعون على ضرورة دعوة كل المرشحين للانتخابات الرئاسية حسب رغبتهم للمشاركة في الاجتماعات القادمة الداعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراء اجتماع بين المرشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأطراف ذات العلاقة لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية بهدف إنجاحها، على أن يتم عقد هذا الاجتماع خلال هذا الأسبوع، والتنسيق المباشر لعقد اجتماع موسع في سرت يوم 20 ديسمبر بهدف زيادة التنسيق وتوسيع المشاركة للمترشحين لتحقيق النِّقَاط سالفة الذكر”.

وتابعوا: “قناعتنا الراسخة أن حكومة الوحدة الوطنية تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر 2021 وفقا لقرار منحها الثقة بمجلس النواب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك التعهدات الموقعة من السلطة التنفيذية المكتوبة والواردة في التصريحات الإعلامية الصادرة عنها، واتفق المجتمعون على رفض تضارب المصالح بين دور الحكومة في تيسير العملية الانتخابية وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية مما ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية”.

كما اتفق المجتمعون، بحسب البيان، على التوقيع على ميثاق شرف يلزم كل المرشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية واحترام نتائجها، واقترحوا إمكانية إزاحة موعد الانتخابات شرط أن يكون تاريخ 24 ديسمبر 2021 ضمن المواقيت النهائية للعملية الانتخابية.

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