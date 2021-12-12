«أبو جناح»: سنسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات

قال رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح، إنّ ” حكومة الوحدة ستسلم السلطة لحكومة منتخبة بعد الانتخابات التي ستجرى في الـ24 ديسمبر”.

وأضاف «أبو جناح»، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء، أن “حكومة الوحدة الوطنية دعمت مفوضية الانتخابات للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

وتابع؛ أنّ “هناك أبواقا تدعي أن الحكومة لا تدعم الانتخابات وهي حريصة على إجرائها في موعدها”.

وأردف «أبو جناح» أنّه “في حالة عدم إجراء الانتخابات لن يكون من الصواب تشكيل حكومة جديدة لأن الشعب ملّ الحكومات الانتقالية”، موضحًا أن “القضاء قال كلمته في كل المترشحين والجميع يشهد للقضاء الليبي بنزاهته”.

من جانبه قال وزير الداخلية خالد مازن، إنّ “الحكومة تستعد للمرحلة الثانية من التجهيز للعملية الانتخابية، مطالبا الجميع بالالتزام بالأسس الانتخابية”.

فيما أكّدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، على” نزاهة القضاء الليبي وشفافيته”، مشيرة إلى أنّ “الوزارة جاهزة لمواكبة العملية الانتخابية”.

وقال وكيل وزارة الصحة سمر عمر إنّه “سيجرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية في كل البلاد قبيل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة”.

وبيّن «عمر» أنّه “سيتم إنشاء غرفة عمليات خاصة بالانتخابات داخل وزارة الصحة»، داعيا المواطنين إلى “الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، ذكر وزير التربية والتعليم موسى المقريف أنّ “جميع المؤسسات التعليمية جاهزة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين، باعتبار وزارة التعليم هي الجهة التنفيذية لإجراء الانتخابات وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمفوضية”.