الحداد: الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة من الطرفين لتوحيد المؤسسة العسكرية

أعلن رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، اليوم الأحد، عن الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين بالشرق والغرب، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى «قيادة سياسية رشيدة».

جاء ذلك تعليقًا على الاجتماع الذي عُقِد في سرت، وهو أول لقاء يجمع الفريق أول محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر.

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وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن الاجتماع الذي عُقِد في مدينة سرت «لقاء ليبي- ليبي»، ولا علاقة لأي طرف خارجي به، متابعًا: «التدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر»، لافتًا إلى أن الاجتماع جرى في سرت باعتبارها المدينة التي احتضنت فريق (5+5)، وهي الأنسب.

الحداد: المؤسسة العسكرية ليست عائقًا

وقال إن «المؤسسة العسكرية ليست عائقًا» أمام الحل والاستقرار، معتبرًا أن «المؤسسة العسكرية اُستغلت من الأطراف الداخلية والخارجية بأن تكون عصا تدمير». كما نوه بأنه «لم يتحدد جدول زمني لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية».

وشدد على أن الخطة التي وضعتها المنطقة الغربية ولقيت استحسانًا من المنطقة الشرقية، جرى بموجبها تصنيف المجموعات المسلحة إلى أفراد راغبين في الاندماج بالجيش أو الشرطة وآخرين يريدون أعمالاً حرفية أو استكمال الدراسة، لكن ذلك يحتاج سلطة سياسية تعمل على تحقيق هذه المطالب.

«التشكيلات المسلحة في الشرق أو الغرب جزء من الحل»

وأوضح الحداد أن «التشكيلات المسلحة في الشرق أو الغرب جزء من الحل، ونحن لن نتخلى عنها ولابد من مشروع وطني خالص لدمجها والاعتراف بها»، لافتًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية ودمج التشكيلات ستُجرى وفق آليات يتم دراستها من قبل لجان لدى الطرفين.

وفي وقت سابق أعلنت رئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن 7 محاور تضمنها اجتماع وصفته بـ«التشاوري الودي»، جمع الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس السبت، والفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر.

وأفادت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية بأن الفريق الحداد والفريق الناظوري والمرافقين لهما من أبناء المؤسسة العسكرية حضروا اجتماعًا أمس السبت في فندق المهاري بسرت.

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