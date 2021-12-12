شكري: اتفقنا مع أشقاء الخليج على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا و عقد الانتخابات في موعدها

أكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أن “العلاقة بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي علاقة وثيقة، لافتا أن التشاور والتنسيق بين الطرفين له أهميته”.

شكري، وفي تصريحات متلفزة، قال: “آلية التعاون مع المجلس يتم على مستوى وزير الخارجية المصري ووزراء الخارجية في دول مجلس التعاون”.

وأضاف: “تحدثنا في كافة الموضوعات الإقليمية الهامة مثل ليبيا وسوريا واليمن وتحقيق الاستقرار والتعاون الاقتصادي وسد النهضة والأوضاع في إثيوبيا والسودان”.

وتابع: “وضعنا تصور للتعاون في المستقبل وتناولنا أيضا الأوضاع في أفغانستان والإرهاب وسوف يتم التنسيق لضمان دورية الاجتماعات على المستوى الوزاري والمسؤولين وسوف نستقبل أمين عام مجلس التعاون للتوقيع على الألية لهذا التعاون”.

وأكمل: “الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وكلها مكون لأمن واحد ترتبط شعوب المنطقة بالروابط التاريخية وانتمائها إلى المنطقة العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي مسؤولية لدولها تقيم علاقات مع خارج العالم العربي على مستوى التعاون والاحترام”.

وأوضح: “كل المداخلات التي تمت من الوزراء كانت تركز على الحفاظ على المصالح المائية المصرية ومؤازرة دول مجلس التعاون لمصر في الدفاع عن مصالحها المائية والتوصل لاتفاق قانوني ملزم”.

واختتم: “من ضمن الموضوعات المتوافق عليها ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها وإقامة انتخابات نزيهة وخروج القوات الأجنبية بحيث يعود الاستقرار إلى البلاد

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

