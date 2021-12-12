النمروش: علينا طي صفحات الماضي وأن تكون المؤسسة العسكرية مثالا يحتذى به

قال صلاح النمروش، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ووززير دفاع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف النمروش ،في كلمة، خلال مشاركته في الجمع الصباحي لمنتسبي المنطقة، المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع منتسبيها وفق انتمائهم القبلية أو المناطقية وإنما وفق مسؤولياتهم والتراتبية العسكرية، يجب طي صفحة الماضي والنظر بروح المسؤولية للمستقبل من أجل استقرار البلاد وضمان سلامة الأجيال القادمة.

وتابع، يجب أن تكون المؤسسة العسكرية مثالا يحتذى في حماية الوطن والدفاع عنه ونبذ الخلافات ، وعلى كفاة منتسبي الجيش الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها فى المؤسسة العسكرية ولا تهاون مع المخالفين والغوغائين

واستطرد، يجب الشروع فى تنفيذ البرامج والخطط التدريبية التي أعدتها إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي للرفع من مستوي جاهزية منتسبيها .