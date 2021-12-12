وزارة العمل والتأهيل تطلق حزمة البرامج التدريبية لسنة 2022

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووكيل شؤون الديوان حسام المزوغي، ووكيل شؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، ووكيلي وزارة الشباب أحمد الكاتب، وأمين عام مجلس الوزراء ولفيف من المسؤولين بالإضافة إلى حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وممثلي الشركات و المراكز التدريبية.

تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل

واستعرضت الوزارة خلال الحفل مراسم النشاطات والخطط التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تتضمن تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل في مجال التدريب المهني بشتى أشكاله بالداخل والخارج، بالإضافة إلى مبادرة التدريب المهني المتنقل من خلال ورش عمل تدريبية متنقلة تجوب كل المدن الليبية.

– انطلاق دورة تدريبية لرفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية

– لقاء ليبي تونسي يؤكد تفعيل التعاون في مجال التدريب المهني

– وزير العمل يبحث مع السفير الإسباني التعاون في مجال التدريب

تدريب أكثر من 1300 موظف

كما سيتم تدريب أكثر من 1300 موظف على المستوى الوطني داخليًا وخارجيًا، والتي بدأت اليوم بإيفاد أكثر من 200‪ موظف من ديوان الوزارة والجهات التابعة ومكاتب العمل على مستوى ليبيا، وفق الخطة المعدة لروزنامة التدريب، كما سيكون هناك تدريب لموظفي الجهات التابعة

وأشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة تولي تدريب المرأة اهتمامًا كبيرًا، وسيكون لها مكان في هذه البرامج، ولفئة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا.

اتفاقيات تدريبية

وتخلل الحفل عروض حول التدريب والتأهيل وأهميته، كما افتتح الوزير عددًا من الورش التدريبية على مستوى ليبيا عبر تقنية الدائرة المغلقة ZOOM، واستمع إلى المدربين والمتدربين. واختتم الحفل بتوقيع عدد من الاتفاقيات التدريبية مع عدة جهات حكومية، بهدف تنفيذ برامج تدريبية بالشراكة، وتكريم عدد من الحرفيين في المهن التقليدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا