5 دول تؤكد دعمها لجهود ويليامز لإجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا- أبدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا موقفها الرسمي من تعيين ستيفاني ويليامز بمنصب مستشارة أمين عام الأمم المتحدة للأزمة الليبية.

ووفقا لتغريدة للسفارة الأميركية في العاصمة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد رحبت سفارات الدول الـ5 بحرارة بوصول ويليامز إلى ليبيا.

وشددت الدول الـ5 على دعمها الكامل لجهود ويليامز لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية وحرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

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