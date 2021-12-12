“الجنايات الدولية”: نعول على التعاون الدولي للقبض على سيف الإسلام القذافي

قالت محكمة الجنايات الدولية في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي على منصة تويتر، إنها “تعول على التعاون الدولي للقبض على سيف الإسلام القذافي وتقديمه للمحاكمة”.

وأضافت المحكمة في تغريدة أخرى، إن سيف الإسلام الذي “لا يزال طليقا يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا” .

وكانت محكمة الجنايات الدولية، قد أصدرت مذكرة توقيف في حق سيف الإسلام في الـ27 من يونيو من العام 2011، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بالقتل والاضطهاد يزعم أنهما ارتكبتا مع انطلاق الثورة في ليبيا في عام 2011.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أكدت في وقت سابق على أن مذكرة الاعتقال بحق المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.

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