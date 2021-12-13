عقب لقاءه الفريق أول عبد الرازق الناظوري.. الفريق أول الحداد: تم وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية

أعلن رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، اليوم الأحد، عن الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى قيادة سياسية رشيدة.

جاء ذلك تعليقًا على الاجتماع الذي عُقِد في سرت، وهو أول لقاء يجمع القائد العام المكلّف الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد.

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، أن “الاجتماع الذي عُقِد في مدينة سرت لقاء ليبي- ليبي، ولا علاقة لأي طرف خارجي به”، متابعًا: “التدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر”، لافتًا إلى أن الاجتماع جرى في سرت باعتبارها المدينة التي احتضنت فريق (5+5)، وهي الأنسب.

وقال إن “المؤسسة العسكرية ليست عائقًا” أمام الحل والاستقرار، معتبرًا أن المؤسسة العسكرية اُستغلت من الأطراف الداخلية والخارجية بأن تكون عصا تدمير، كما نوه بأنه “لم يتحدد جدول زمني لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وشدد على أن “الخطة التي وضعتها المنطقة الغربية ولقيت استحسانًا من المنطقة الشرقية، جرى بموجبها تصنيف المجموعات المسلحة إلى أفراد راغبين في الاندماج بالجيش أو الشرطة وآخرين يريدون أعمالاً حرفية أو استكمال الدراسة، لكن ذلك يحتاج سلطة سياسية تعمل على تحقيق هذه المطالب”.

وأوضح الحداد أن “التشكيلات المسلحة في الشرق أو الغرب جزء من الحل، ونحن لن نتخلى عنها ولابد من مشروع وطني خالص لدمجها والاعتراف بها”، لافتًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية ودمج التشكيلات ستُجرى وفق آليات يتم دراستها من قبل لجان لدى الطرفين.

وبحسب رئاسة أركان الحكومة، على فيسبوك، فإن “اللقاء أكد على حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، والتأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، ووضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، ووضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، والثناء على المجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة 5+5 العسكرية”.

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