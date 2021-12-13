“الاتحاد الأوروبي”: ندعم فرض عقوبات على أي طرف يريد عرقلة الانتخابات

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط لويس ميغل، إن الانتخابات في ليبيا تعتبر جوهرية وتشكل فرصة نادرة للخروج من الأزمة.

وذكر ميغل أن الاتحاد الأوروبي، سيقدم الدعم لإنجاح العملية الانتخابية، مشير إلى أن قرار تأجيلها هو قرار سيادي يعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار ميغل، إلى وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدا أن موقفهم سيظل ثابتا بأنها المخرج الوحيد للأزمة، حتى وإن تأجل موعد إجرائها.

وأضاف ميغل أن وجود المرتزقة يشكل مصدرا لعدم الاستقرار في ليبيا، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم فرض عقوبات على أي طرف يريد عرقلة العملية الانتخابية.