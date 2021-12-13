الناظوري والحداد يشددان على حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي

تضمن اللقاء، الذي جمع الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبد الرازق الناظوري أمس السبت بمدينة سرت، مناقشة وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية؛ من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، إضافة إلى وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

وشدد اللقاء على حرمة الدم الليبي، وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي، وتأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، إلى جانب التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور.

كما شهد اللقاء التأكيد على عدم عسكرة الدولة، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، والثناء على المجهودات، والخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ووصفت الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، اللقاء بأنه كان لقاءا وديا تشاوريا ليبياً ليبياً.

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