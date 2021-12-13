اقعيم للمستشار صالح: رئاسة الوزراء لم تقم حتى اللحظة بتفعيل قانون مجلس النواب بشأن زيادة مُرتبات أعضاء هيئة الشرطة

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، اليوم الأحد، المرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة للنظر في المُستجدات القانونية والإدارية حول آلية تفعيل القانون رقم (5) والمعدّل بالقانون رقم (6) لسنة 2019م بشأن زيادة مُرتبات أعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.

اقعيم، وبحسب مكتبه الإعلامي فإنه قد أكد للمستشار صالح، أن “رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لم تقم حتى اللحظة بتفعيل القانون كاملاً والذي تم تشريعه من قِبل مجلس النواب يوم 20 سبتمبر 2019، رُغم مُطالبة كل أعضاء هيئة الشُرطة مراراً وتكراراً بتفعيل القانون ، مُعتبرًا هذه المطالبات حقوقًا شرعية لهم، وانطلاقًا من كون هيبة الدولة واستتباب الأمن تنطلق من رجل الشُرطة”.

الجدير بالذكر أن اقعيم قد وجّه كتابًا عاجلًا في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي، إلى الجهات السيادية في الدولة؛ طالب فيه بالنظر عاجلاً في أوضاع رجال الشُرطة وحقوقهم التي شرّعها لهم القانون أسوةً بالعاملين في بعض القطاعات الأخرى في عُموم البلاد .

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