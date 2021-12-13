إطلاق سراح عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أبوالقاسم شنقير

أعلن وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، رفعت العبار الأحد، عن إطلاق سراح أبوالقاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال العبار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه يرحب بإطلاق سراح أبو القاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة، الأحد، ويتمنى له العودة لممارسة حياته الوظيفية ومهام عمله وأن يمتعه بالصحة والعافية”.

وأكد العبار: ”دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها ولكل العاملين في قطاع النفط بجميع المواقع النفطية، وحرصه الدائم على أن تكون المؤسسة بعيدة كل البعد عن جميع التجاذبات السياسية والنئ بنفسها عن كل ذلك والاستمرار في عملها الفني المناط بها في المحافظة على سير عمليات إنتاج النفط واستدامته كونه المصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا.”

وتابع، العبار، في بيانه: ”من هذا المنطلق يطالب الوكيل أن يتم تسييل مخصصات قطاع النفط بشكل مستمر وبدون توقف”.

وأكد العبار، على ما تم طلبه سابقا بأن يتم استقطاع مخصصات قطاع النفط من الميزانية العامة للدولة في “الابان” وذلك لحساسية قطاع النفط وضمان استمرار عملياته بشكل سلس وتفادي حدوث أي ذبذبة في العمليات الإنتاجية.

وتقدم وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، بالشكر والعرفان لكل العاملين في قطاع النفط ويثنى عليهم وعلى ما يبذلونه من مجهودات في المحافظة على عمليات إنتاج النفط ومقدراته خدمة لكل الليبيين.

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، تم توقيف بلقاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بمطار امعتيقة فور وصوله وأسرته عائداً من خارج البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

