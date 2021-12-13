مواصلة إزالة البناء العشوائي في مدينة مصراتة

أزالت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية -اليوم الأحد- المباني العشوائية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة السكت بمدينة مصراتة وإسترجاعها لملكية الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الإزالة هذه تنفذاً لتعليمات النائب العام وتمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في نطاق المجلس البلدي مصراتة، ضمن حزمة من الإجراءات التي تسعى من خلالها الوزارة لوضع حد للتجاوزات والاعتداءات على أراضي الدولة والبناء العشوائي في مناطق مختلفة على مستوى البلاد خاصة في المنطقتين الشرقية والساحلية الغربي، فيما لم تشرع الحكومة بهذا الإجراء في المناطق الجنوبية بعد.

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