موقع قطري: “الأعلى للقضاء” انتهى من الطعون والاستئناف بشأن المترشحين والأحكام الصادرة “نهائية”

كشفت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقضاء، ملخص رد المجلس على تساؤلات اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات، بشأن عملها خلال مرحلتي الطعون والاستئناف الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن مجلس القضاء أكد للجنة البرلمانية أنه انتهى من إجراء مرحلتي الطعن والاستئناف، وفقاً للقوانين الانتخابية المحالة إليه من مفوضية الانتخابات، وأن الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف “نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة”.

وحول مطالب المفوضية من اللجنة المشكلة من مجلس النواب، أكدت المصادر، أن مطالب المفوضية تتلخص في تبني مجلس النواب قرار تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أسابيع تالية عن الموعد المحدد بيوم 24 ديسمبر المقبل.

وذكرت: “المفوضية تشكو من عدم قدرتها على مواجهة الضغوط الداخلية بشأن اختلاف مطالب الأطراف حول استبعاد شخصيات بعينها من السباق الانتخابي، مثل عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، مقابل إصرار حلفائهم على بقائهم”.

ولفتت المصادر على عدم قدرت المفوضية على السيطرة على المراكز الانتخابية في المناطق النائية، خصوصاً جنوبي البلاد، أثناء عملية الاقتراع.

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