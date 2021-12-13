المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى تعاون عالمي لاعتقال سيف القذافي وإحالته إليها

دعت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الأحد، إلى “تعاون عالمي” لاعتقال سيف الإسلام معمر القذافي الذي قالت إنه لا يزال فارًا من العدالة ضمن 12 آخرين أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحقهم، وتسليمه إليها.

وقالت المحكمة في بيان منصاتها الإعلامية إن “سيف القذافي لا يزال هاربًا. ومشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في ليبيا، بما في ذلك القتل”.

وأضافت أنها “تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة”.

ونشرت المحكمة صورة من أمر الاعتقال الصادر عنها بحق سيف وآخرين، ونوهت بأنه “حتى يومنا هذا، ما زال 12 شخصًا ممن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحقهم فارين”. منبهة إلى أنها “كمؤسسة قضائية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها أو هيئة تنفيذية خاصة بها؛ لذلك فهي تعتمد على التعاون العالمي. الدول فقط هي التي تملك سلطة فرض وقف إطلاق النار”،

وشدَّدت المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة “تقديم جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة، بينما نسعى معًا لبناء عالم أكثر عدالة”.

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