فرج أقعيم لـ”عقيلة”: الحكومة لم تفعل زيادة المرتبات لأعضاء الشرطة رغم إقرارها من البرلمان

التقي وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم العبدلي، المرشح الرئاسي ” المُستشار ” عقيلة صالح ” بمدينة القبة للنظر في المُستجدات القانونية والإدارية حول آلية تفعيل القانون رقم (5) والمعدّل بالقانون رقم (6) لسنة 2019م بشأن زيادة مُرتبات أعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أكد الوكيل للمُستشار أن رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، لم تقم حتى اللحظة بتفعيل القانون كاملاً والذي تم تشريعه من قِبل مجلس النواب يوم 20 سبتمبر2019م ، رُغم مُطالبة كل أعضاء هيئة الشُرطة مراراً وتكراراً بتفعيل القانون ، مُعتبرًا هذه المطالبات حقوقًا شرعية لهم ، وانطلاقًا من كون هيبة الدولة واستتباب الأمن تنطلق من رجل الشُرطة ..

وتابع البيان، قام وكيل وزارة الداخلية بتوجّه كتابًا عاجلًا في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي، إلى الجهات السيادية في الدولة؛ طالب فيه بالنظر عاجلاً في أوضاع رجال الشُرطة وحقوقهم التي شرّعها لهم القانون أسوةً بالعاملين في بعض القطاعات الأخرى في عُموم البلاد .