خطة حكومية لتدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل

أطلقت وزارة العمل والتأهيل اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس رزنامة التدريب لسنة 2022 بحضور الوزير علي العابد، حيث جرى استعراض مراسم النشاطات والخطط التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام القادم، والتي تتضمن تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل في مجال التدريب المهني بالداخل والخارج، بالإضافة إلى مبادرة التدريب المهني المتنقل من خلال ورش عمل تدريبية متنقلة تجوب كل المدن الليبية، حيث سيتم البدء بإيفاد 200 موظف من ديوان الوزارة والجهات التابعة لها ومكاتب العمل على مستوى ليبيا.

وقال الرضا بالمناسبة إن الوزارة تولي تدريب المرأة اهتماما كبيراً، وسيكون لها مكان في خارطة هذه البرامج إلى جانب فئة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح الرضا عددا من الورش التدريبية على المستوى المحلي عبر تطبيق زوم، كما صاحب الحفل استعراض عدد من المهنيين والنساء لنماذج أعمالهم، ليختتم الحفل بعد ذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التدريبية مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تنفيذ برامج تدريبية بالشراكة معهم.

جدير بالذكر أن الرضا بحث خلال الأيام الماضية مع مديري مكاتب العمل ببلديات المنطقة الغربية في مدينة صبراتة، آليات خطة التدريب التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن روزنامة التدريب 2022، على مستوى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية