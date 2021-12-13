وزارتا الخارجية والخدمة المدنية تعدان برنامج تدريبي لذوي المناصب العليا بكل مؤسسات الدولة

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي محمد صالح .

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية، تركز اللقاء الذي حضره عياد البي مدير المعهد الدبلوماسي و فرحات حماد مدير المعهد الوطني للإدارة، على الإعداد لمذكرة تفاهم بين المعهدين ، تُعنى بالتدريب وبناء القدرات لموظفي القطاع العام ، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارتين في إعداد برنامج تدريبي لمؤسسات الدولة بما يُسهم في تحسين المهارات الإدارية والدبلوماسية لذوي المناصب العليا.

كما تطرق اللقاء إلي البرنامج الوطني للتطوير الوظيفي وهو الحدث المهم الذي ستنظمه وزارة الخدمة المدنية خلال المدة القادمة.