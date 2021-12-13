جلسة استثنائية لمجلس النواب في طرابلس اليوم

يعقد مجلس النواب، ظهيرة اليوم الاثنين، جلسةً استثنائيةً، بفرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية، ومستجدات عمل اللجنة النيابية المكلّفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة عراقيل العملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، قد دعا في خطاب رسمي، أمس الأحد، أعضاء مجلس النواب كافة، للجلسة التشاورية؛ استكمالاً لجلسة الثلاثاء الماضي “7 ديسمبر”، حيث استأنف المجلس جلساته لأول مرة منذ بدء العملية الانتخابية، وذلك لانحراف لاحظه عددٌ من النواب في سير العملية، وفق تعبيرهم.

وخلصت جلسة الأسبوع الماضي، إلى تشكيل لجنة بعضوية عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وأعضاء لجان “الداخلية والدفاع والأمن القومي ومتابعة الأجهزة الرقابية”، وأسندت لها مهمة التواصل مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء؛ للوقوف على العراقيل والصعوبات وجميع التطورات ذات الصلة بالاستحقاق الانتخابي، على أن تقدم تقريرها قبل جلسة اليوم.

وقبل يوم من عقد جلسة مجلس النواب، وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى العاصمة طرابلس؛ لمتابعة مهام البعثة الأممية والتنسيق مع الجهات الفاعلة محلياً، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية، وفق خارطة الطريق الأممية.

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