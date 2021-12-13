فؤاد: الإعلان بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة خطوة مهمة في الطريق الصحيح

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في جنوة الإيطالية، ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن إعلان الحكومة اليوم بأنها لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة هو خطوة مهمة في الطريق الصحيح.

تدوينة محمد فؤاد على فيسبوك، جاءت في أعقاب إعلان رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح، إنّ ” حكومة الوحدة لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات

وأضاف «أبو جناح»، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء، أن “حكومة الوحدة الوطنية دعمت مفوضية الانتخابات للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

وتابع؛ أنّ “هناك أبواقا تدعي أن الحكومة لا تدعم الانتخابات وهي حريصة على إجرائها في موعدها”.

وأردف «أبو جناح» أنّه “في حالة عدم إجراء الانتخابات لن يكون من الصواب تشكيل حكومة جديدة لأن الشعب ملّ الحكومات الانتقالية”، موضحًا أن “القضاء قال كلمته في كل المترشحين والجميع يشهد للقضاء الليبي بنزاهته”.