المنفي يلتقي وليامز في أول لقاءاتها بطرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، في أول لقاءاتها بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المنفي خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار، ودعم المجلس الرئاسي الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الأخرى.

كما أكد المنفي على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية العليا للانتخابات.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عيّن الأيام الماضية المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وأفاد بيان للبعثة الأممية، بأن وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي يان كوبيش، قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 17 نوفمبر الماضي، ويوم 23 من الشهر ذاته، قَبِل غوتيريش الاستقالة، وأوضحت البعثة أن الاستقالة نافذة اعتباراً من 10 ديسمبر 2021.