الحويج يبحث مع عميد بلدية صبراتة سُبل تفعيل دور مراقبة الاقتصاد بالبلدية

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج مع عميد بلدية صبراتة محمد خليفة وذلك في إطار متابعة الوزارة للمراقبات الاقتصاد بالبلديات ومناقشة عدد من المسائل الاقتصادية ذات البعد المحلي والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة سُبل تفعيل دور مراقبة الاقتصاد بالبلدية ووضع خطة عمل مشتركة مع الجهات الضبطية والرقابية لمتابعة السوق المحلي وجودة الخدمات.

وتناول اللقاء المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية وآلية تنفيذها من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومراقب الاقتصاد والتجارة صبراتة.

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