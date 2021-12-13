نتيجة لتحسن الوضع السياسي والأمني في البلاد .. عودة قريبة للعمالة من بنغلاديش إلى سوق العمل الليبي

أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا فاينانشيال إكسبرس” البنغالية الناطقة بالإنجليزية وجود مساعٍ تهدف إلى إعادة العمالة القادمة بنغلاديش للعمل في ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أكد قيام السلطات البنغالية برفع القيود المفروضة على إرسال العمال إلى ليبيا، على خلفية تحسن الوضع السياسي فيها، مؤكدًا قيام وزارة الخارجية في بنغلاديش بإرسال رسالة لزميلتها المعنية برعاية المغتربين والتوظيف في الخارج بهذا الشأن.

وبحسب التقرير، فقد أوصت الخارجية البنغالية في رسالتها بأن تبدأ وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الإجراءات اللازمة لإرسال العمال إلى سوق العمل الليبي، مبينًا أن هذا القرار أتى بعد أن بعثت سفارة بنغلاديش في العاصمة طرابلس مراسلة في الـ 16 من نوفمبر الماضي بهذا الشأن.

وبين التقرير أن المراسلة أوضحت التحسن التدريجي للوضع السياسي في ليبيا، ووجود عدد كبير من الوظائف فيها، في ظل طلب جيد على العمال البنغاليين، فضلًا عن اقتراحها على الحكومة في بنغلاديش إلغاء الحظر المفروض على إرسال العمالة البنغالية لسوق العمل الليبي.

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