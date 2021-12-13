تسجيل 711 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 711 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، منها 107 حالات حرجة.

كما تماثل للشفاء 1281 مصابا، وتوفى ثمانية آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 13.4% من إجمالي 5085 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4374 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 378 ألفًا و816 حالات، منها 8194 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 365 ألفًا و61 حالة، وسجلت 5561 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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