توقعات طقس ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام، تبقى الأجواء باردة نسبياً، بحسب المركز، مع تكاثر للسحب من حين لآخر على غالبية مناطق الشمال يتخللها هطول أمطار متفرقة.

وفيما يتعلق بطقس المنطقة من رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة، جبل نفوسة؛ تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق، مع هطول أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (10- 17) درجة مئوية.

وفي المنطقة الممتدة من الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات ومراده؛ تكون السماء مغطاة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة، قد تكون جيدة مع سحب رعدية أحياناً، خاصةً على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً يوم الغد على بعض مناطق الساحل والجبل، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين (13 – 19) درجة مئوية.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، على الجفرة، سبها، فات، غدامس، والحمادة، إضافةً إلى رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 20) درجة مئوية.

وحول توقعات الطقس في الكفرة، السرير، وتازربو، تكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، مع توقعات برياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (19- 23) درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً بسيطاً يوم الغد.

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