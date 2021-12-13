عاجل: رئيس الرئاسي يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بطرابلس

طرابلس 13 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الإثنين، السيدة “ستيفاني وليامز” المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، فى أول لقاءاتها في العاصمة طرابلس.

وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبين نحو الاستقرار.

و ثمن جهود البعثة الأممية في ليبيا، ويؤكد على الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى.

رئيس المجلس الرئاسي، في لقائه بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، أكد على الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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