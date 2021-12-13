ريحان: لماذا ينتظر المترشحون «ستيفاني» لإجراء الانتخابات الرئاسية؟

تساءل مصطفى ريحان، المرشح للانتخابات البرلمانية، عن السبب الذي يدفع المرشحين الرئاسيين لانتظار ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال ريحان، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لك الله يا ليبيا. أكثر من 95 مترشحا للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر وبواقع 5000 تزكية لكل مترشح يعني 475000 ألف مواطن ليبي”.

وأضاف “اليوم باقي على موعد الانتخابات 12 يوما فقط ولم تخرج القوائم النهائية للمترشحين. لماذا لم نسمع أي من المترشحين يخاطب الشعب الذي زكاه للنزول إلى الشارع والمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها”.

وتابع “لماذا ينتظر المترشحون وصول ستيفاني لإجراء الانتخابات. هل ترشيحهم للانتخابات الرئاسية بناءً على وهم وخداع وليس لهم من يساندهم”.

واستطرد “أليست رئاسة ليبيا تحتاج إلى شخص يمتلك القدرة والقيادة لتحريك الشارع. لك الله يا ليبيا”.