مرشحون للرئاسة يدعون إلى تكثيف جميع الجهود لضمان نزاهة الانتخابات

دعا البيان الختامي للاجتماع المشترك الأول لـ16 مترشحاً رئاسياً، منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والمنظمات المحلية والإقليمية المعنية كافة؛ إلى تكثيف جهود دعم العملية الانتخابية، عبر تفعيل دور فرق مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحيادها.

وأكد البيان، الذي تلقت “218” نسخةً منه، على دعم جهود مفوضية الانتخابات، الرامية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ظروف مناسبة وفي المواعيد المحددة، إلى جانب الوقف صفاً واحداً ضد حملات التشويه المُمنهج الذي تتعرض له المفوضية، بحسب البيان.

وحثّ البيان، جميع الأطراف والقوى الفاعلة محلياً، على إنجاح الانتخابات المقبلة، والبدء الفوري في تنسيق الجهود للتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضمان قبول نتائجها.

وشدد البيان الختامي للمرشحين الرئاسيين، على دعوة مرشحي السباق الرئاسي، للمشاركة في الاجتماعات القادمة الداعمة لإجراء الانتخابات بشقيها النيابي والرئاسي، وعقد اجتماع مع رئيس مفوضية الانتخابات والأطراف ذات العلاقة؛ لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، على أن يُعقد خلال أسبوع من تاريخ إصدار البيان.

واتفق المرشحون، بحسب البيان، على رفض تضارب المصالح بين دور الحكومة في تسيير العملية الانتخابية، وترشح رئيسها للانتخابات الرئاسية، مما ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص، واستخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، كما وقّعوا ميثاقاً يلزم كل المرشحين والمرشحات للانتخابات الرئاسية بقبول قواعد العملية الانتخابية واحترام نتائجها.

وتابع البيان: “حكومة الوحدة الوطنية، تنتهي ولايتها في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لقرار منحها الثقة من مجلس النواب، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وكذا التعهدات الموقّعة من السلطة التنفيذية المكتوبة والواردة في التصريحات الإعلامية الصادرة عنها.

وأشار البيان، إلى أن المترشحين الـ16 للانتخابات الرئاسية، لا يمانعون في إزاحة موعد الانتخابات بما تقتضيه الضرورة التقنية، شريطةَ أن يكون 24 ديسمبر، مشمولاً في فترة الإجراءات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للاجتماع المشترك الأول، وُقّع من قبل 16 مرشحاً رئاسياً، هم: “إبراهيم الدباشي، أسعد زهيو، إسماعيل الشتيوي، بشير صالح، حامد البغدادي، خالد كعيم، عارف النايض، عاشور شوايل، عثمان البصير، عثمان عبد الجليل، فتحي باشاغا، فضيل الأمين، ليلى بن خليفة، محمد المنتصر، محمد خالد الغويل، ومحمود التليسي”.

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